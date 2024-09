La collaborazione tra Notorious Cinemas e Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” prosegue all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale

La città di Ferrara, già celebrata come patrimonio UNESCO e ‘Città del Cinema’, si prepara a diventare il fulcro del mondo del cortometraggio grazie all’annunciata collaborazione tra Notorious Cinemas e il Ferrara Film Corto Festival (FFCF) “Ambiente è Musica”. La partnership promette di portare innovazione e prestigio, a partire dalla settima edizione del FFCF, in programma dal 23 al 26 ottobre 2024, con eventi che si svolgeranno presso la Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo e il rinnovato teatro Sala Estense.

L’obiettivo primario del Festival è quello di esplorare il tema dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature e connotazioni, non limitandosi al tema del cambiamento climatico, ma considerando l’ambiente come luogo di connessione e di infinite possibilità e alternative.

Esso mira a promuovere la cultura della sostenibilità, soprattutto in ottica di diffusione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs), tra i quali il SDG 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico (ad esempio, nel suo target di realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione), il SDG 4: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti (ad esempio, nel suo target di sviluppare o supportare piani formativi che parlino di temi ambientali) o il SDG 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età, considerando il cinema un importante tema di benessere.

In tale direzione, il Festival intende promuovere e valorizzare, direttamente o indirettamente, l’accrescimento sociale e culturale dei cittadini.

Da sempre Notorious Cinemas è impegnata nell’obiettivo del minor impatto ambientale possibile, dai materiali utilizzati per gli arredi alle forniture energetiche, utilizzando quelle provenienti da fonti rinnovabili, fino all’utilizzo di packaging compostabili per il food&beverage, e alla creazione di partnership con realtà impegnate nel sostenibile.

L’impegno di Notorious Cinemas continua a rinnovarsi in entrambe le direzioni, offrendo a scuole e associazioni momenti di riflessione sull’inclusione e sull’ecosostenibilità, dando l’opportunità di partecipare a visioni esclusive per donare un po’ di sollievo e serenità a chi è stato meno fortunato, collaborando con SAVE THE CHILDREN, TREEDOM, CINEMACTIVE e EASY4GREEN.

Oggi le due realtà convergono, sempre più, nel cammino intrapreso verso la sostenibilità.

Il FFCF promuove, infatti, un progetto appena avviato da Notorious Cinemas con Treedom per la creazione delle Notorious Forest, alla quale chiunque può contribuire.

Notorious Cinemas ha già piantato 150 alberi per dare avvio a questa iniziativa, ma l’azienda invita il pubblico a unirsi allo sforzo. Andando nei cinema Notorious, sarà, infatti, possibile aggiungere al prezzo di acquisto dei biglietti una semplice quota di 1, 3 o 5 euro, contribuendo così alla piantumazione di un albero nella foresta Notorious.

Supportando il progetto con 10 euro, i partecipanti possono personalizzare il loro contributo dando il proprio nome a un albero, creando un legame speciale e duraturo con l’iniziativa.

Il coinvolgimento del pubblico è essenziale per il successo dell’iniziativa, poiché ogni piccolo contributo può fare una grande differenza, assicurando una crescita continuativa della foresta ed un impatto positivo a lungo termine.

Nel frattempo, al seguente indirizzo del sito ufficiale di Treedom sarà possibile visitare la Foresta digitale Notorious, scoprire dove sono piantati gli alberi e di quali specie si tratta, e seguire nel tempo la crescita della foresta stessa, grazie al contributo della propria community di appassionati di cinema.

Partner del progetto con Treedom è anche la piattaforma Easy4Green, portale web di informazione e divulgazione eco sostenibile. La media partnership permetterà una comunicazione continuativa su obiettivi comuni relativi a progetti di sostenibilità.

Nel ‘preshow’, prima dell’inizio dei film in sala, proseguirà la presenza di pillole dedicate agli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, per rafforzare la consapevolezza della possibilità di ognuno di noi di fare la propria parte per un futuro migliore.

Il circuito Notorious Cinemas si compone di 5 Multisale, fra cui il Notorious Cinemas Merlata Bloom Milano, all’interno del Merlata Bloom, il primo Urban Smart District di Milano con una forte anima green, con 10 sale e, di prossima apertura, il Notorious Cinemas Ferrara all’interno del Centro Commerciale “La Nuova Darsena” a Ferrara con 10 sale, oggetto di un restyling completo secondo il format proprietario “The Experience”.