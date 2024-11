La pace è la via: incontro con le Combattenti per la Pace

Incontri con l’israeliana Eszter Koranyi e la palestinese Rana Salman, Co-direttrici dell’organizzazione pacifista nonviolenta Combattenti per la Pace (Combatants for Peace)

15-21 Novembre, Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli

Evento organizzato da Multimage e dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli con Assopace Palestina, Centro Studi Sereno Regis, MIR, Pressenza, Rete A.Gi.Te., Volere la Luna.

Dal 15 al 21 Novembre prossimi saranno in Italia Eszter Koranyi e Rana Salman co-direttrici di Combatans for Peace, movimento pacifista israelo-palestinese sulla cui storia e instancabile impegno di riconciliazione Multimage ha recentemente pubblicato il libro Combattenti per la Pace che verrà presentato a Milano Book City 2024 con due appuntamenti:

venerdì 15.11, h 21 ospiti del Co-Housing Base Gaia , Via Crescenzago 101;

, Via Crescenzago 101; sabato 16.11, h 11,30 alla Casa delle Donne di Milano, Via Marsala 8/10.

Sarà un’occasione d’incontro con questa importante esperienza di attivismo pacifista pressoché ignorata dai media mainstream, che si è inaugurata vent’anni fa dalla coraggiosa obiezione di coscienza di ex militari israeliani ed ex militanti palestinesi desiderosi di trovare un’alternativa alla spirale della violenza e si è via via sviluppata in un movimento di uomini, donne e sempre più giovani, con un fitto programma di iniziative condivise, percorsi di advocacy e interventi di interposizione nelle aree della Cisgiordania assediate dai coloni, che potrebbe considerarsi il prototipo di quella società ‘bi-nazionale’ che nessuno osa più sognare e che per questi Combattenti per la Pace è già una realtà.

Dopo gli appuntamenti di MilanoBookCity 2024 il tour di Eszter Koranyi e Rana Salman si svilupperà tra Torino, Firenze Roma e infine Napoli con la seguente agenda di incontri:

Torino , 16.11 – h 17.30: al CAM – Cultures and Mission , Via Cialdini 4, a cura del Centro Studi Sereno Regi s con l’adesione delle Rete A.Gi.Te ., MIR e Ass.ne Culturale Volere La Luna ;

, 16.11 – h 17.30: al , Via Cialdini 4, a cura del con l’adesione delle Rete ., e Ass.ne Culturale ; Firenze , 17/11 – h 21: alla Casa del Popolo 25 Aprile, Via Bronzino 117 (e il mattino dopo incontro con l’Amministrazione di Firenze in relazione al recente riconoscimento dello Stato di Palestina) a cura di Assopace Palestina ;

, 17/11 – h 21: alla Via Bronzino 117 (e il mattino dopo incontro con l’Amministrazione di Firenze in relazione al recente riconoscimento dello Stato di Palestina) a cura di ; Roma, 18/11 – h 17.30: a Spin Time, Via S.ta Croce di Gerusalemme 55 (e il mattino dopo incontri a livello istituzionale) a cura di Assopace Palestina ;

18/11 – h 17.30: a Via S.ta Croce di Gerusalemme 55 (e il mattino dopo incontri a livello istituzionale) a cura di ; Napoli, ospiti del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, per i tre incontri previsti tra il 19 e il 20/11, all’interno di una XVI Edizione interamente dedicata alle “Culture della Pace” : Martedì 19/11 h 16.00 – Proiezione del film “No Other Land”, a seguire: incontro con le ‘Combatants for Peace’; Mercoledì 20/11, h 10,00 Auditorium MANN – Gli studenti napoletani incontrano Eszter Koranyi e Rana Salman; h 16.30 Piazza Forcella: “La lezione delle Scuole di Pace di Strada”.

Ulteriori info e contatti stampa: info@multimage.org

In copertina: Eszter Koranyi e Rana Salman (Foto di Andrea Krogman)

Questo articolo è uscito in anteprima sulla agenzia pressenza il 4 novembre 2024