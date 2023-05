Ferrara, lettera aperta agli elettori di centro sinistra

I firmatari di questa lettera aperta, rivolta alle cittadine e ai cittadini ferraresi, intendono richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità di mettere a disposizione le proprie esperienze e le proprie energie perché, in vista delle prossime elezioni comunali, si costituisca un’alternativa di centro sinistra all’attuale maggioranza politica che governa la nostra città.

Non vogliamo riaprire facili polemiche giornaliere: i tempi sono complessi per tutti e non ci interessa la propaganda. Ci sentiamo però in obbligo di richiamare quali sono oggi le esigenze prioritarie della popolazione ferrarese che non vengono intercettate dalle politiche dell’attuale Amministrazione. Spetterà poi ai partiti, alle liste e alle coalizioni di centro sinistra che si presenteranno alle prossime elezioni definire compiutamente un programma di mandato. Noi auspichiamo che ai nomi delle candidate e dei candidati corrisponda un progetto amministrativo pluriennale piuttosto che non solamente un simbolo di partito.

“La prima città moderna d’Europa”, la città Patrimonio Unesco, negli ultimi anni ha perso la propria capacità espressiva e attrattiva. Non siamo più quel luogo magico, pieno di ricchezze urbanistiche, artistiche, letterarie, cinematografiche, culturali, storiche che appartengono alla migliore identità dei ferraresi e avevano inserito Ferrara in una rete europea di città d’arte. La Ferrara del futuro non può essere un semplice palcoscenico di attività ed eventi importati: deve trovare una sua nuova identità. Non rivendichiamo un’idea nostalgica, legata al passato della città, ma l’orgoglio di appartenere a una comunità che sappia creare nuovo benessere ambientale, sociale ed economico per i cittadini: tutti i cittadini, riducendo disagi e diseguaglianze e avviando visibili politiche di sostenibilità.

Le dinamiche di invecchiamento della popolazione ferrarese generano nuovi bisogni cui è necessario corrispondere garantendo nuovi servizi efficienti e diffusi: l’assistenza sociale, la presa in carico sanitaria di prossimità, la sicurezza personale e del territorio, la cittadinanza attiva, la mobilità pubblica efficiente, l’arricchimento culturale, le relazioni, la partecipazione civica.

Il tessuto produttivo e industriale, che negli ultimi anni è diventato più fragile (sia nelle piccole imprese che in quelle di grandi dimensioni, a partire dal petrolchimico), deve essere consolidato da una domanda pubblica che non privilegi solo la distribuzione.

Accrescere il benessere dei cittadini e far rinascere un sistema di servizi sociali diffuso è anche un’occasione strategica per creare nuove imprese e un lavoro nuovo e stabile per i giovani e le donne di cui oggi vengono trascurate le competenze.

Ai bambini e ai giovani deve essere garantito un percorso di istruzione completo e aggiornato (dal nido all’università) che aumenti le competenze e riduca i Neet e gli esodi verso altri paesi europei alla ricerca di un lavoro degno.

Si deve essere intolleranti con chi delinque (italiano o straniero che sia) ma, allo stesso tempo, è necessario garantire una casa dignitosa, un percorso formativo, un lavoro vero a chi vuol assumere una piena cittadinanza fondata su diritti e doveri certi (italiano o straniero che sia).

Per la Ferrara del futuro va definito un programma di riqualificazione e rigenerazione urbana che valorizzi la città anche dal punto di vista della qualità dell’abitare, che porti benefici prima di tutto a chi vive a Ferrara e che aumenti una attrattività più stabile e consapevole dei giovani non residenti che vengono nella nostra città per studio o lavoro.

Le linee di rigenerazione urbana non devono essere applicate e misurabili solo nel centro storico ma in tutti i quartieri cittadini e nelle aree extraurbane. In ogni quartiere devono esserci giardini, aree pedonali e aree verdi riservate alle relazioni tra persone adulte e ai giochi per bambini. In ogni quartiere devono essere sperimentate le comunità energetiche e migliorato il ciclo e il riciclo dei rifiuti. In ogni quartiere devono esserci zone in cui la velocità dei mezzi di trasporto sia limitata ai 30Km l’ora. In ogni quartiere deve tornare a esserci un luogo in cui si interloquisce direttamente con l’Amministrazione comunale. In ogni quartiere devono essere garantiti i servizi e utilities necessari al benessere dei cittadini.

La “città delle biciclette” non può diventare la città delle automobili (o dei furgoni e dei pullman che parcheggiano ovunque gli faccia comodo, o delle moto che sfrecciano rombando ad alta velocità per le strade urbane di giorno e di notte). Occorre sviluppare e rendere più sicura la mobilità sostenibile e potenziare i trasporti pubblici ecologici. Ferrara può diventare davvero una “città dei 15 minuti” come le più moderne capitali europee.

L’Università di Ferrara non può essere una presenza separata e “neutra” rispetto alla vita e alla rigenerazione della città. Essa va potenziata nella frequenza e nell’accoglienza e coinvolta (professori e studenti) nel definire gli indirizzi di innovazione di Ferrara e del suo territorio. La dimensione della nostra Università è ormai tale da richiedere la creazione di una “città universitaria” in grado di offrire un soggiorno dignitoso e non speculativo (a professori e studenti), sul modello dei “campus universitari” già sperimentati da anni in altre città europee. Non è accettabile che in Italia le tasse universitarie siano più alte della media europea con servizi aleatori se paragonati a quelli della Spagna, della Francia, della Germania.

Su questi ed altri temi prioritari è necessario avviare al più presto momenti di partecipazione dei cittadini alla definizione di un programma quinquennale di governo della città: un percorso condiviso dall’inizio, non la passiva ratifica di un manifesto elettorale già scritto e concordato fra pochi.

I firmatari della presente lettera aperta intendono portare nei prossimi mesi il proprio contributo di esperienze e competenze alla discussione ed elaborazione di un programma di governo di Ferrara basato sui nuovi bisogni reali dei cittadini e del territorio. Auspicando che le forze politiche di centro sinistra che si riconoscono nella necessità di cambiamento (anche del proprio modo di essere e di far politica) diano vita, da subito, a una coalizione elettorale davvero larga, fondata su un progetto condiviso e pubblico; e che, accanto al nome del/la candidato/a sindaco/a sia resa nota da prima del voto la composizione di una Giunta di alta competenza, adatta alla realizzazione di un programma pluriennale di governo e di innovazione.

Ferrara, 23 maggio 2023

la lettera aperta si trova in: https://letteraelettoricsxferrara.wordpress.com/

l’indirizzo mail per aderire è: letterapertaelettoricsx@gmail.com

SEGUONO FIRME:

