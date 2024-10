Dal PNRR all’Equità di Genere

SEMINARIO

29 OTTOBRE 2024 – ore 15:45 – 18:30

Ferrara, v. Arginone 157, Chiesa S. Giacomo Apostolo

Secondo banchieri, economisti e studiosi di fenomeni sociali “la presenza massiccia delle donne nel mercato del lavoro e nel sistema economico in generale crea una serie di circoli virtuosi che generano più crescita e più benessere”. Non è un caso che il Pnrr fra i suoi obiettivi metta in primo piano come trasversale a tutte le missioni la necessità di “ridurre il divario di genere”, per realizzare una società più equa e democratica, ma anche per favorire un nuovo sviluppo, che elimini blocchi storici e cause di arretratezza e dia slancio allo sviluppo dell’Italia.

FareDiritti continua con questo Seminario il suo viaggio dentro e intorno al Pnrr per vedere quanto e come sarà rispettato questo vincolo a livello locale. Un obiettivo che, secondo la Strategia Nazionale di Genere 2021-2026, si potrà misurare attraverso i vantaggi ottenuti dalle donne relativamente a 5 priorità: Lavoro, Reddito, Competenze, Tempo e Potere. L’Italia vorrebbe, grazie al Pnrr, guadagnare 5 punti nella classifica del Gender Equality Index dell’EIGE, che oggi ci vede a metà classifica nell’Unione, soprattutto per la difficolta delle donne italiane di entrare in misura più incisiva e in tempi celeri nel mercato del lavoro.

Fare Diritti sa che il lavoro delle donne è un potente fattore di trasformazione della società e che liberare da discriminazioni e stereotipi il mercato del lavoro significa mettere in moto un processo di enorme portata e dimensioni, di natura sociale e culturale oltre che economica,

Le strategie del PNRR, finalizzate a questo risultato, partono da un dato di fatto: finchè sulle donne peserà in modo quasi esclusivo il lavoro non pagato di accudimento familiare e domestico, la loro partecipazione al mercato del lavoro retribuito sarà sempre limitata e non libera. La stessa profezia vale per una società ancora ingabbiata in pesanti stereotipi e discriminazioni di genere. Quanto i progetti ferraresi saranno in grado di raggiungere i risultati richiesti dall’Europa, a partire da un cambiamento sostanziale di paradigma culturale.

Obiettivo di questo seminario, a poco meno di 2 anni dal termine assegnato all’attuazione dei progetti, è cominciare a vedere quanto questo processo possa dirsi messo in moto dai progetti PNRR del Comune e della provincia di Ferrara. Nei prossimi mesi ci occuperemo con lo stesso intento dei progetti delle Aziende sanitarie, dell’Università di Ferrara e di soggetti privati, per capire quali azioni possono avere un impatto diretto e immediato, quali, invece, un impatto indiretto, e in un più lungo arco di tempo. sulla condizione di vita e di lavoro delle donne.

Il seminario è gratuito e ad entrata libera.

Fare Diritti – Ferrara