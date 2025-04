Lunedì le autorità per l’immigrazione hanno arrestato lo studente della Columbia University Mohsen Mahdawi, un titolare di green card proveniente dalla Palestina. Mahdawi è stato arrestato nel Vermont quando si è presentato a quello che gli è stato presentato come un test per la naturalizzazione. Mahdawi aveva già espresso il timore che l’appuntamento, anticipato rispetto al normale processo di naturalizzazione, potesse rivelarsi una trappola e aveva contattato i tre membri del Congresso del Vermont per informarli delle sue preoccupazioni. Tutti e tre hanno condannato la sua detenzione lunedì. Come Mahmoud Khalil, Mohsen Mahdawi ha contribuito a guidare le proteste del campus della Columbia University contro il genocidio di Gaza.

“Essere antisemiti è ingiusto; la lotta per la libertà della Palestina e la lotta contro l’antisemitismo vanno di pari passo, perché un’ingiustizia perpetrata in qualsiasi luogo è una minaccia per la giustizia ovunque” aveva dichiarato Mohsen Mahdawi nel dicembre 2023 durante un’intervista a Democracy Now!

L’Università di Harvard

L’amministrazione Trump ha dichiarato di voler congelare 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni federali e 60 milioni di dollari in contratti con l’Università di Harvard, dopo che l’istituzione della Ivy League ha sfidato l’ordine di Trump di eliminare tutte le iniziative basate su diversità, equità e inclusione e di dare un ulteriore giro di vite alle proteste per i diritti dei palestinesi, compresa la segnalazione degli studenti internazionali alle autorità federali.

Il presidente di Harvard, Alan Garber, ha scritto lunedì in una lettera alla comunità scolastica: “L’Università non rinuncerà alla sua indipendenza né ai suoi diritti costituzionali. … Nessun governo – indipendentemente dal partito al potere – dovrebbe dettare ciò che le università private possono insegnare, chi possono ammettere e assumere e quali aree di studio e di ricerca possono perseguire”.

In copertina: Mohsen Mahdawi (Foto di Democracy Now!)