Il lancio del sedano

Da circa quattordici anni è vietato portare anche un solo gambo di sedano sugli spalti di Stamford Bridge, stadio del Chelsea. Può sembrare un’assurdità, eppure la proibizione di tale ortaggio è stata l’inevitabile conclusione di una vicenda cominciata più o meno a metà degli anni ’80, cioè quando gran parte della tifoseria del Chelsea iniziò a lanciare gambi di sedano sul terreno di gioco. L’origine di quest’abitudine è ancora discussa: c’è chi sostiene che sia opera del settore più a sud dello stadio, ossia lo Shed End, e chi, invece, associa il lancio dell’ortaggio a un coro piuttosto goliardico, la cui versione originale era intitolata Ask Old Brown to Tea [Qui].

“Ask old Brown to tea, and all his family,

if he don’t come, we’ll tickle his bum with a lump of celery.”

Insomma, pare che qualche tifoso abbia preso spunto da queste parole per introdurre l’attuale e popolarissimo Celery, Celery, coro che, tra l’altro, contiene un evidente riferimento sessuale [Qui]. Al di là di queste ipotesi, sta di fatto che il lancio del sedano dagli spalti è stato il segno distintivo della tifoseria del Chelsea fino al 2007, anno in cui il club londinese lo vietò in seguito a un paio di episodi tutt’altro che edificanti, verificatisi peraltro in trasferta – non a Stamford Bridge, quindi. Il primo episodio risale alla semifinale di FA Cup del 14 aprile 2002, durante la quale cinque tifosi del Chelsea vennero arrestati per aver lanciato dei gambi di sedano all’indirizzo dell’allenatore del Fulham Jean Tigana. Qualche anno più tardi, invece, l’ortaggio in questione colpì il centrocampista dell’Arsenal Cesc Fàbregas nel bel mezzo di un altro derby londinese, cioè la convulsa e lunghissima finale di League Cup 2006/2007, conclusasi sul 2-1 in favore dell’undici di Mourinho. Così, il 16 marzo del 2007 il Chelsea pubblicò il seguente comunicato.

“The throwing of anything at a football match, including celery, is a criminal offence for which you can be arrested and end up with a criminal record. In future, if anyone is found attempting to bring celery into Stamford Bridge they could be refused entry and anyone caught throwing celery will face a ban.”

Tuttavia, il lancio del sedano è proseguito, e prosegue tutt’oggi, al di fuori di Stamford Bridge, e in particolare ai raduni pre-partita o ai festeggiamenti per le strade di Londra. Per farsi un’idea di tutto ciò, basta dare un’occhiata a questa breve intervista, nella quale è possibile ascoltare un ulteriore aneddoto sulla nascita del coro Celery, Celery.