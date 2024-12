Siria: le donne e le libere città curde in pericolo

Care e cari,

Come sapete negli ultimi 15 giorni, con la caduta del regime di Bashar al-Assad, l’Esercito Nazionale Siriano (SNA) ha attaccato le nostre città di Shebah, Tal Rifat, Sherawa e Manbij.

200.000 persone sono state sfollate e costrette a trovare riparo a est dell’Eufrate, in pieno inverno. A queste persone è stato dato riparo in ogni luogo possibile, scuole, edifici pubblici e case, ma le difficoltà sono molte e la situazione umanitaria è disastrosa.

Nel frattempo le Forze Democratiche Siriane stanno cercando di difendere la terra del Nord-Est da una imminente invasione, specialmente su Kobane, nel 10° anniversario della sua liberazione.

Per questo vi chiediamo, in questo momento così delicato per la rivoluzione delle donne del Rojava, di prendere iniziative istituzionali e non nelle vostre città, e regioni, anche simboliche.

Per difendere l’Amministrazione Autonoma Democratica della Siria del Nord-Est e il suo popolo c’è bisogno di voi, e di tutto ciò che potrete fare nei vostri quartieri e nelle vostre città affinché non rimangano soli.

Inoltre, se volete contribuire economicamente, a seguire trovate i conti correnti della nostra associazione e della Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia.

UIKI – Rete Kurdistan

Ufficio di Informazione del Kurdistan In Italia Onlus

Codice Fiscale: 97165690583

IBAN: IT89 F 02008 05209 000102651599

BIC/ SWIFT: UNCRITM1710

Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS

C.F.: 92123770494

IBAN: IT53 R050 1802 8000 0001 6990 236

www.mezzalunarossakurdistan. org

e-mail: mezzalunarossacurda@gmail.com