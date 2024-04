“Lo scrittore”, di Davide Calì e Monica Barengo: una storia di amicizia e amore, raccontata dalla viva voce di un simpatico e buffo quadrupede

Edito da Kite, “Lo scrittore”, di Davide Calì e Monica Barengo ci porta nel mondo dell’amicizia, di quella pura e disinteressata. Magnifica esperienza, fatta di dedizione, attenzione, cura e fedeltà, come quella che solo i nostri amici cani sanno donare.

Perché, in effetti, essere il cane di uno scrittore implica grandi responsabilità: obbligarlo a rispettare gli orari, preoccuparsi della sua vita sociale, ricondurlo con i piedi per terra.

Lui scrive, scrive, vive nel mondo dei sogni e della fantasia, si dimentica di mangiare, di uscire, tralascia tutto. La scrittura lo avvolge e rivolge, le parole sono la sua vita.

Un po’ come Pongo de “La carica dei 101”, il simpatico bulldog francese de “Lo scrittore” aiuta il suo padrone a staccarsi un po’ dal suo “tic tic tic” continuo, per lui leggermente snervante, che pare scandire ogni minuto della giornata. Certi giorni il suo padrone se ne sta chiuso in casa in pigiama a bere caffè, non si veste nemmeno, null’altro che quel rumore della macchina da scrivere. Che barba, che noia. Se non fosse per lui, non si ricorderebbe nemmeno di mangiare. Meno male che c’è la sua ciotola …Dal basso della sua cuccia con tanto di pallina da tennis accanto, lui, attento, vigila…

Ma cosa scriverà mai il suo padrone? Che mondo sarà mai quello dove pare vivere, da solo? Perché appallottola tanti fogli? A cosa pensa? Per fortuna c’è lui ad aiutarlo a distrarsi, ogni tanto. Guinzaglio e via, fuori a fare una bella passeggiata. Le giornate possono essere tiepide e piacevoli, talora piene di belle sorprese. Gli servirebbe davvero un’altra compagnia, magari una piacevole e bella ragazza… Ma lui non si guarda intorno, non vede davvero nulla, di questo passo resterà sempre e per sempre da solo. Pare una causa persa… Ma, ma, vedi questa… finché un giorno…

Davide Calì, Monica Barengo, Lo scrittore, Kite, Padova, 2019, 36 p.

Rubrica a cura di Simonetta Sandri in collaborazione con la libreria Testaperaria di Ferrara