Filastrocca di Babbo Natale

Se tuttavia Babbo Natale

Non fosse tale e quale

E venisse all’improvviso

Mostrando un altro viso,

Gli faresti ancor le feste

O butteresti via le ceste?

Se lui fosse un nigeriano

Stringeresti la sua mano?

E se fosse un algerino

Gli vorresti star vicino?

Se lui fosse un albanese

Lo terresti al tuo paese?

E se fosse un moldavo

Con lui faresti il bravo?

Se lui fosse un rumeno

Ci viaggeresti in treno?

E se fosse un vietnamita

Conosceresti la sua vita?

Se lui fosse un honduregno

Di star qui sarebbe degno?

Non so ben le tue risposte

Le mie non son nascoste.

Uniche sono le persone

senza alcuna eccezione.

Diversità è una ricchezza

Ci salverà la sua bellezza.

Immagina se gli umani

Si prendessero le mani,

Si ascoltassero col cuore,

Non badassero al colore.

Immagina se sulla terra

Non facessimo la guerra.

Immagina, se ti piace,

di iniziare a far la pace.

Puoi partir, sarebbe bello,

accogliendo tuo fratello:

Se lui viene da lontano

Ha bisogno di una mano,

Se si sente come straccio

C’è bisogno dell’abbraccio.

Se lo credi una persona

Anche lui una cosa dona:

la speranza che un domani

saremo tutti un po’ più umani!

