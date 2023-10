Volontariato in FEsta ! Ferrara 7 e 8 ottobre… cosa c’è di originale?

Di feste siamo abituati a vederne spesso, ma Volontariato in FEsta è una festa inusuale, non consueta.

Difficile quantificare il numero di volontarie e volontari nella nostra città. Certamente parliamo di migliaia di persone, inserite in diverse centinaia di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, per non parlare delle decine e decine di volontari attivi in gruppi informali, comitati, parrocchie o in progetti specifici.

Un mosaico eterogeneo, vivace, che lavora instancabilmente, il più delle volte lontano da luci e riflettori e che garantisce, giorno dopo giorno, servizi, attività e supporto a migliaia e migliaia di persone della nostra comunità.

Mi si chiederà: Cosa c’è di originale in una festa del volontariato?

Solitamente, il volontariato è talmente concentrato nelle gestione delle attività (sanitarie, sociali, culturali, sportive, di tutela dei diritti, ambientali, di protezione civile, ecc) che ha “poco tempo” per organizzare feste, per lo meno feste a cui partecipare con tante altre associazioni. A volte questa prevalenza di attività, rischia di renderlo poco visibile. O meglio, un cittadino probabilmente conosce un certo numero di associazioni, ma fa fatica ad immaginare l’articolazione e la complessità di questo mondo, la sua capillarità e l’importanza della sua funzione.

In qualità di operatrice del CSV, mi capita con una certa frequenza, in riunioni con diverse associazioni, di ascoltare questa frase: ” Tu di che associazione sei? … Ah, non sapevo dell’esistenza di questa Associazione! Ma di che cosa vi occupate? Interessante!“.

Insomma, parliamo di una realtà talmente estesa, che si fa fatica a conoscerla tutta, anche in una città delle dimensioni di Ferrara!

Volontariato in FEsta: spazi aperti di solidarietà, gioco e partecipazione” è una festa del volontariato, per la città.

Un modo per mettere per qualche ora luce su questa ricchezza inestimabile. Sono circa 70 le realtà del terzo settore che hanno risposto alla chiamata di CSV Terre Estensi, coordinatore della iniziativa.

Durante la due giorni che si terrà sabato 7 e domenica 8 ottobre, in Piazza Ariostea, a Ferrara, proporremo giochi e convivialità, in una piazza dove ognuno potrà conoscere da vicino il volontariato che anima la città e, magari, anche mettersi in gioco.

Dicono gli organizzatori: “Facciamo festa perché vogliamo comunicare che partecipare, coinvolgersi, dedicarsi ai bisogni particolari e diversi della città e dei suoi abitanti è importante, ma soprattutto è bello e fa bene a chi dà e a chi riceve. Ciascuno di noi dona un po’ di sé, del proprio sapere e della propria esperienza di vita, e tutti insieme costruiamo un mondo migliore, più colorato e più giusto”.

Si parte sabato 7 ottobre, dalle 8.30 alle 13.30, con l’apertura degli stand associativi e i laboratori interattivi “Dire-fare-conoscere” per giovani e studenti di scuole superiori e università.

Domenica 8 ottobre, dalle 15, la festa continua con gli stand delle associazioni ed entra nel vivo con “Pronti, partenza…via! Volontariato senza frontiere”, gioco a squadre per conoscere il terzo settore della nostra città in modo gioioso, attraverso una serie di divertenti sfide da superare, aperto a tutti i cittadini di ogni età. Iscrizioni dalle 15 alle 16.

In palio ci sono ricchi premi proposti da Associazione Fiumana, Canoa Club, Cooperativa sociale Integrazione Lavoro, Cooperativa sociale Il Germoglio, UISP, e inoltre gadget originali per tutti donati dalle tante realtà di volontariato locali.

Ore 18 premiazioni. Durante i giochi sarà attiva la Biblioteca Vivente grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie.

A seguire dalle 19 alle 23.30 musica e iniziative con: Coro delle Mondine di Porporana, Spazio D’Azione esito del corso di danza del Centro Sociale La Resistenza, Chiara Scaglianti concerto voce e pianoforte, Corpi di Donne restituzione del laboratorio tenutosi al Centro la Resistenza, Petrobras concerto musica afro brasiliana, World Music Balera con Dj Walter Magi.

Grazie al contributo di: Uisp, Fermac, Telestense, Radio Dolce Vita.

Vi aspettiamo!