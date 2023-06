Dalla premiatissima autrice svedese Pija Lindenbaum un albo fresco e spassoso che parla di zii e di gelosia.

Ella è rimasta dalla nonna mentre i suoi genitori sono in vacanza, partiti per Sharm. Dalla nonna ci sono anche gli zii che sono un po’ noiosi, lavorano in ufficio e vanno matti per il pasticcio di carne, non come lo zio Tommy: lui sì che è divertente e interessante! Lui viaggia sempre, è perennemente in giro per il mondo, è curioso, vispo, originale e stravagante, e, altro che banale pasticcio di carne, lui adora il sushi.

Quando suonano alla porta e compare lo zio Tommy, tutto cambia. Pure il regalo tanto atteso (ne arrivano sempre tanti con lui) eccolo lì: con lo zio c’è anche un bel serpente morto in un barattolo di vetro, per l’orrore della nonna. Ella e lo zio insieme fanno un sacco di cose divertenti e se lei vuole le tinge i capelli ogni giorno di un colore diverso. A volte vanno in un posto ad ascoltare la musica, oppure all’opera. Spesso restano a casa a far finta di essere morti o saltellano a piedi uniti senza guardare la gente che passa. Insomma, lo zio che tutti i bambini vorrebbero avere.

Ma stavolta lo zio non è solo… con lui c’è Steve, che arriva da Trellenborg, un inaspettato intruso che sta sempre in mezzo ai piedi. Ha l’aria di essere un tipo davvero barboso. Inutile chiedergli se ha altro da fare o se non se ne debba tornare a casa sua. Lui resta e chiacchiera. Inutile pure versargli lo zucchero sulle scarpe o inzuppargli d’acqua il rotolo di carta igienica. Lui resta, imperterrito, anzi propone pure di andare in piscina tutti insieme.

La piccola Zlatan, come lo zio la chiama perché a Ella piace tantissimo il calcio, non lo sopporta perché sta rovinando tutto, e mette il muso. Promette di non mangiare e di non stare più con Tommy. Ma sabato Tommy arriva con la roba per la piscina. Finché si torna a casa e nel cortile… Forse anche Steve nasconde qualcosa di interessante?

Zlatan e il suo super zio, edito da Iperborea, è un divertente albo illustrato che parla di zii e di gelosia. La piccola protagonista si ritrova a dover dividere le attenzioni del suo zio preferito con qualcun altro e la cosa non le sembra per niente divertente ma, dopo un po’ di capricci e di dispetti, una passione da condividere li unirà.

Pija Lindenbaum, Zlatan e il suo super zio, traduzione di Giusi Barbiani, Iperborea-I Miniborei, maggio 2023, 40 p.

Pija Lindenbaum (1955) è una delle autrici svedesi di libri illustrati più celebri della sua generazione. Le sue opere sono particolarmente apprezzate anche all’estero, sono state tradotte in molte lingue e hanno ricevuto numerosi premi: l’Augustpris, l’Astrid Lindgren Award e il Deutsche Jugendliteraturpreis. Nel 1993 è stata nominata anche illustratrice dell’anno alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Zlatan e il suo super zio è uno dei suoi più grandi successi e nel 2022 il regista svedese Christian Lo ne ha realizzato una trasposizione cinematografica.

Rubrica a cura di Simonetta Sandri in collaborazione con la libreria Testaperaria di Ferrara.