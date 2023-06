Sentirsi a casa, una sensazione calorosa che abbraccia ogni cuore e ogni vita. Perché viaggiare non è partire, ma tornare a casa.

“Ho sempre avuto difficoltà a considerare un luogo, una città, una casa come la mia casa. Ma tutti hanno bisogno di sentirsi a casa, no?”

L’incipit di un meraviglioso albo illustrato, Sentirsi a casa, di Davide Calì e Sébastien Mourrain, Kite edizioni, sembra parli proprio a me. Più lo leggo e più mi parla, mai come ora mi ritrovo nelle pagine, nelle parole, nelle immagini. Il piccolo protagonista va pure in bicicletta, proprio come me durante l’infanzia e l’adolescenza della cittadina da cui provengo (che, per chi mi conosce, è Ferrara). Con quasi lo stesso impermeabile giallo.

“Non mi sentivo a casa, però. Tutto era troppo piccolo, troppo stretto, mi sentivo soffocare”.

Tutto sembra stretto, limitato, limitante, senz’aria. Ancora? Gli autori mi leggono nel pensiero??? Esattamente come me il protagonista, in ogni pagina, cammina, attraversa luoghi, cresce e cambia casa. Parte con poche cose, un viaggio di scoperta. Abita in una piccola mansarda, in un quartiere studentesco con una magnifica vista sui tetti: ancora io, nel periodo brussellese e poi parigino.

“Terminati gli studi sono partito per la capitale. Avevo deciso di vivere in un quartiere di artisti. …. Avevo l’impressione che fosse esattamente quello che faceva per me: mi sentivo finalmente a casa”.

E qui un disegno dove si intravvede la scritta “Paris, boulangérie”, con il Panthéon sullo sfondo… Ancora io. Incredibile. Dieci, venti e poi più anni. Il tempo passa.

Sono viaggi dove è essenziale lasciarsi tutto alle spalle, dove si dà un senso ai luoghi da abitare, dove, con le culture degli altri che esplori voracemente, ti senti ovunque a casa.

O forse si viaggia e continuamente si cambia casa perché non ci si sente mai a casa o magari si desidera solo essere in un continuo movimento senza alcun posto da abitare. Gironzolare, assaggiare, provare di tutto senza aver bisogno di una casa?

Finché posti e visi, giorni e notti saranno sempre gli stessi e la vita sembrerà congelata come in una fotografia. Tutto sembra un film, all’inizio, poi la realtà prende il sopravvento.

E poi c’è chi non si sente a casa da nessuna parte e chi si sente a casa ovunque, un po’ come è successo a me. Un po’ di confusione e di incertezza, pochi punti fissi e certi. Se ne ha abbastanza. Le radici prima o poi chiameranno…

Finché finalmente si arriva a un punto o un luogo dove riemergono i ricordi e gli affetti e si conclude così il viaggio non solo fisico ma anche interiore: la continua ricerca della pace.

Perché viaggiare non è mai partire ma è cambiare per poi tornare a casa.

“A volte bisogna girare il mondo, solo per tornare al punto da ci siamo partiti”.

Sentirsi a casa, di Davide Calì, Sebastien Mourrain, Kite, 2023, 40 p.

Davide Calì

Scrittore di letteratura per ragazzi e fumettista italiano, conosciuto anche con gli pseudonimi di Taro Miyazawa e Daikon, è originario della Svizzera ma è cresciuto in Italia, dove ha intrapreso la carriera di fumettista. Dal 1982 al 2008 ha collaborato con la rivista “Linus” come disegnatore e dal 1998 ha cominciato a pubblicare libri per ragazzi, ottenendo un successo in Francia. I suoi lavori sono stati tradotti in più di 30 lingue e da alcuni sono stati tratti degli adattamenti per il teatro. Curatore di mostre web ed esibizioni, nel 2016 è nominato art director di “Book on a Tree”, un’agenzia letteraria londinese.

Sébastien Mourrain

Lo avevamo già incrociato nell’accattivante e tenero Bigoudì. E ci sera piaciuto. Nasce nel 1976 à Aubervilliers. Conseguita la maturità scientifica, studia disegno a Lione presso l’École Émile Cohl dove si laurea nel 2000. Oggi lavora nell’ambito dell’editoria per l’infanzia, collabora con varie riviste e fa parte del collettivo di artisti Le Bocal.

