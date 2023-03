Michela Zanarella: “Così si saluta un mattino” e altre poesie

“C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce.“

(Leonard Cohen)

Così si saluta un mattino

guardando il sole negli occhi

entrando a far parte della sua luce

è evidente tutta l’azione del sorgere

nascere al destino senza alcun narcisismo

ora sentiamo la voce del tempo

prendere posto tra le arterie del cielo

sapere dove va lo sguardo in piedi verso l’alto

completamente nudo senza maschere

come quando capisco che l’anima è in paradiso

con te a fianco.

Sole della mia sconfinata estate

spalanco le ante dell’anima

e ti faccio restare perenne

in un cielo che ha sete infinita di luce.

Non è mai tardi

per essere fieri del proprio amore

mentre la vita maneggia con cura

giorni lasciati all’ombra e stagioni nascoste.

Questa voce che non sa dire

più di un silenzio

in realtà grida agli angoli del vento

come brilla il cuore

sulle vette del tempo.

La luna è ancora affacciata stamattina

vuole ascoltare l’amore

inteso come promessa eterna all’alba

l’aria è quasi tiepida, rivendica le estati

di luce infinita

le strade poco affollate

lasciano che sia il poco rumore

a dichiarare stupore

per i baci sospesi tra le nuvole

ed io che vivo l’attesa di un tuo sguardo

cammino chiedendo al giorno più silenzio

per giurare parole come orizzonti senza confine.

Michela Zanarella è nata il 1° luglio 1980 a Cittadella (PD). Dal 2007 vive e lavora a Roma. Ha pubblicato diciassette libri. Negli Stati Uniti è uscita in edizione inglese la raccolta tradotta da Leanne Hoppe, Meditations in the Feminine, edita da Bordighera Press (2018). Giornalista, autrice di libri di narrativa e testi per il teatro, è redattrice di Periodico italiano Magazine e Laici.it. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, arabo, spagnolo, rumeno, serbo, greco, portoghese, hindi, cinese e giapponese. E’ tra gli otto co-autori del romanzo di Federico Moccia, La ragazza di Roma Nord, edito da SEM.

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio.

