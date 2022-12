“Terrò per l’anima, come altri per il corpo, un’aggiornata cartella clinica.“

(Gesualdo Bufalino)

(Di seguito, alcuni testi poetici tratti dalla raccolta La memoria del dolore, Edizioni

Progetto Cultura, 2022, nella collana Le Gemme, a cura di Cinzia Marulli e alcune poesie inedite)

io maledico l’anno il mese il giorno

il suono della sveglia che ha spezzato

un tempo onirico ignaro del tormento

sia maledetta l’ora e anche il minuto

il flettersi del corpo di parola

l’innesto approssimato degli sguardi

lo scudo abbandonato senza fuga

e poi stramaledico quell’istante

il subitaneo crollo delle mura

la luce inabissata nei tuoi occhi

il taglio vivo dei punti di sutura

***

dammi la bocca

rimetto a posto tutte le parole

che non mi hai detto ancora

le mastichiamo insieme lentamente

nel buio caldo di un istante inesplorato

lo senti il nero liquefarsi dei fonemi?

e quanto è acerba ogni sillaba sconnessa?

il rosso strazio dei grafemi eviscerati

te lo passo con la punta della lingua

deglutisco in fondo agli occhi i tuoi silenzi

ogni singola omissione e reticenza

a te lascio il retrogusto dolceamaro

del trisillabo di cui non hai coscienza

***

non conosco la parola che stenografi il dolore

che coaguli in grafemi l’infezione dei pensieri

forse è nota di chiusura di volumi fuori stampa

un lessema desueto in idiomi che non parlo

resta vuota la casella, confessione non siglata

un silenzio raggrumato che ristagna tra le ossa

***

quanto pesano i riflessi della luce

sulla guerra che non abbiamo vinto?

vigiliamo disarmati le macerie

nel rifugio fatto campo di battaglia

nominandoci recisi e mutilati

deponiamo le vestigia del rancore

sulle nostre dita nude tutto il peso

dell’enigma che rimane indecifrato

cosa resta dei riflessi della luce

se la notte cala prima del tramonto?

siamo pallidi fantasmi in dissolvenza

il ricordo il solo limbo da abitare

(inedito)

***

non sarà una coordinata di distanza

questo farmi trasparenza quotidiana

la misura dell’amore che ti porto

sfugge al computo fallace dei mortali

decifrando l’alfabeto dell’assenza

saprai leggermi oltre il velo della carne

sarò polvere sospesa nella luce

l’ombra stanca che si allunga a mezzanotte

nuda pioggia che ti versa il cielo in faccia

la parola sulla punta della lingua

riconosci il mio vegliarti in filigrana

cingi il vuoto per non farti lontananza

accompagnami nel tempo senza spazio

lungo i sogni abbandonati sul cuscino

sappi amare questo essere imperfetto

stella spenta che non sa dove orbitare

(inedito)

***

e non dimenticare d’aver cura

di tutto ciò che accade con lentezza

della crisalide, del seme

del darsi vinti al sonno da bambini

del fuoco basso

del punto fine

della lievitazione naturale

datti il tempo

dei moti millenari:

fatti muta collisione d’orogenesi

deriva paziente di continenti

solenne processione di equinozi

recessione indomita di galassie

(inedito)

Maria Laura Valente (Campobasso, 1976), docente e poetessa, ha pubblicato tre raccolte poetiche (Giochi d’Aria, Rupe Mutevole Edizioni, 2010; Lustralia, LunaNera Edizioni, 2016; La memoria del dolore, Edizioni Progetto Cultura, 2022) e due sillogi di poesia haiku (La carezza del vento, LunaNera Edizioni., 2018; Hatsuyume, La Ruota Edizioni, 2019, Premio Speciale della critica nell’VIII edizione del Premio Nazionale di Poesia L’Arte in Versi, Jesi, 2019). Redattrice per i lit- blog Versante Ripido e Cinquesettecinque, è impegnata su un doppio fronte di ricerca e composizione poetica: poesia lirica in lingua italiana e haiku in lingua inglese. Attualmente, vive e lavora a Cesena.

