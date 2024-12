Per giorni, le nostre regioni e la Siria nel suo complesso sono state sottoposte ad attacchi diffusi e sfaccettati. Il popolo siriano, soprattutto ad Aleppo, è stato lasciato di fronte a un grave rischio di sterminio. Contemporaneamente, questi attacchi hanno preso di mira le nostre regioni nel Nord e nell’Est della Siria. Negli ultimi giorni, è stata dimostrata una resistenza senza precedenti contro questi assalti, con il nostro popolo, in particolare le donne, che hanno mostrato un’eccezionale capacità di recupero, soprattutto nelle regioni di Shahba e Aleppo.

Gli abitanti di Sheikh Maqsoud e Ashrafieh, ad Aleppo, hanno una notevole esperienza di lotta e resistenza nel corso degli anni. Per far fronte a questi attacchi, si sono riorganizzati sotto il nome di Forze di Protezione di Sheikh Maqsoud e Ashrafieh e hanno respinto numerosi assalti da parte dei mercenari dello Stato di occupazione turco.

Indubbiamente, questa guerra dalle mille sfaccettature sta infuriando ferocemente. Di conseguenza, diversi giovani uomini e donne delle Forze di protezione di Sheikh Maqsoud sono stati feriti e catturati dai mercenari. Questi mercenari, che non hanno alcun senso dell’etica o delle leggi di guerra, hanno umiliato gravemente la dignità delle giovani donne catturate, usandole come mezzo di propaganda nei loro media per promuoversi. Con affermazioni come “Vi venderemo di nuovo nei mercati”, hanno rivelato la loro posizione nei confronti delle donne. Questi atti sono anti-umani e non devono essere tollerati in nessuna circostanza.

Noi, nelle Unità di Protezione delle Donne (YPJ), condanniamo fermamente le pratiche barbare dei mercenari dell’occupazione turca contro le giovani donne catturate. Dichiariamo che le vendicheremo. Allo stesso tempo, invitiamo le istituzioni per i diritti delle donne e per i diritti umani ad adottare la causa delle giovani donne catturate che stavano difendendo i loro quartieri e la loro città. Ribadiamo con forza la necessità di proteggere i loro diritti di prigioniere.

Le pratiche dei mercenari dell’occupazione turca contro queste giovani donne catturate oggi sono le stesse commesse dall’ISIS nel 2014 contro migliaia di donne a Shengal, Mosul e Raqqa, vendendole nei mercati degli schiavi. Senza dubbio, queste azioni riflettono la mentalità patriarcale, che ha raggiunto il suo apice nell’ISIS e nei mercenari di Erdogan. Conoscono bene la leggendaria resistenza che le donne curde hanno dimostrato contro queste pratiche brutali, resistendo fino alla fine. Attraverso queste azioni disumane, esprimono la misura della loro ostilità nei confronti delle donne.

Pertanto, chiediamo alla Croce Rossa Internazionale, ad Amnesty International, a tutte le organizzazioni per la tutela dei diritti delle donne, alle istituzioni della società civile, alle figure democratiche e ai sostenitori della libertà di adottare la causa delle giovani donne catturate, di esporre la realtà del terrorismo e della brutalità dello Stato di occupazione turco e dei suoi mercenari sia a livello mediorientale che globale e di ritenerli responsabili delle loro azioni. Riteniamo lo Stato turco responsabile di quanto sta accadendo alle giovani donne catturate.

Ancora una volta, noi delle Unità di Protezione delle Donne condanniamo la prigionia delle giovani combattenti delle Forze di Protezione di Sheikh Maqsoud. Dichiariamo che riterremo lo Stato di occupazione turco e i suoi mercenari responsabili sui fronti di battaglia. In questi giorni storici, mentre le nostre regioni e la Siria nel suo complesso affrontano attacchi diffusi, continueremo a lavorare nelle trincee della resistenza per proteggere le donne e il nostro popolo. Invitiamo inoltre le giovani donne di tutto il mondo a unirsi ai ranghi della resistenza nelle loro regioni e alle Unità di protezione delle donne (YPJ). Solo così potremo proteggere noi stessi e la nostra terra”.

2.12.2024 Comando generale Unità di Protezione delle Donne (YPJ)

L’Unità di Protezione delle Donne o Unità di Difesa delle Donne (curdo: Yekîneyên Parastina Jin; AFI : /jɛkiːnɛjeːn pɑːɾɑːstɯnɑː ʒɪn/) (YPJ) è un’organizzazione militare fondata il 4 aprile 2013 come la brigata femminile della milizia di Unità di Protezione Popolare (YPG)[2]. L’YPJ e l’YPG sono l’ala armata di una coalizione politica curda che ha preso de facto il controllo su una buona parte della regione settentrionale della Siria a maggioranza curda, il Rojava[2].

