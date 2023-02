Cittadini che dicono No al FE.RIS.

UN PROGETTO SBAGLIATO

CHE OFFENDE LA NOSTRA CITTÀ



Sabato 4 febbraio

dalle ore 10,30 alle 11,00

in via Scandiana 16



FLASH MOB

Partecipate, fate partecipare, passate parola.

Portate un cartello con il vostro perché NO al FE.RIS

Per una città libera dal traffico e dal cemento. Per una città democratica, non privatizzata, che guarda al suo futuro.

Per dire NO a Fe.Ris, il progetto che svende ai privati l’ex caserma Pozzuolo del Friuli, dove verranno aggiunti nuovi volumi di edificazione alti 18 metri, e che cementifica aree di pregio in prossimità delle Mura: in via Volano, per realizzare un parcheggio, in via Caldirolo per l’ennesimo ipermercato.

Perché è un progetto che viene spacciato per “riqualificazione urbana”, mentre invece si preoccupa soltanto degli interessi di pochi privati, togliendo verde alla città, peggiorando il traffico e ferendo il nostro patrimonio storico.



Perché l’area dell’ex Caserma Pozzuolo del Friuli è un bene pubblico e come tale deve essere utilizzato. Non può essere “regalata” ai privati un’area di straordinario valore artistico e urbano come questa, per realizzarvi uno studentato privato, residenze private e una “food court”.

Perché i cittadini devono essere coinvolti nella progettazione della città e nelle scelte che li riguardano.

forumferrarapartecipata@gmail.com

https://ferrarapartecipata.it/