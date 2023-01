Giorgia Meloni, nell’estratto del programma elettorale di Fratelli d’Italia, a un certo punto recita: “Sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise”.

Adesso che è Presidente del Consiglio, le accise invece non le taglia. Non ci pensa nemmeno. Siccome l’estratto di cui sopra campeggia su ogni social e organo di stampa – il che significa che la contraddizione è troppo plateale persino per un’ informazione sdraiata sul potere come la nostra – Meloni reagisce come nemmeno un Forlani d’antan avrebbe saputo fare. Dice che quella frase significa che “se hai maggiori entrate dall’aumento dei prezzi del carburante, le utilizzi per abbassare le tasse. Ma noi non avevamo maggiori entrate, ovviamente.” Ma dove sarebbe il periodo ipotetico, nel programma della Meloni? Io non lo vedo. E poi: come non sono aumentati i prezzi del carburante? Nel periodo da settembre a ottobre 2022 sono aumentati, eccome. Basta guardare il sito del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica (qui). Poi in novembre e dicembre c’è stato un lieve calo, e Meloni prende i dati che le fanno comodo.

Ma il capolavoro arriva dopo. Meloni aggiunge infatti: “per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio delle accise”.

Ma dai! Pensa: se tagli le tasse a tutti in maniera piatta fai fatica a pagare i servizi sociali! Si tratta di un’affermazione di puro buonsenso, fatta una volta salita al governo da una che, per andarci, ha raccontato l’esatto contrario (arrampicandosi sulla flat tax e scrivendo che le accise le avrebbe tagliate, eccome).

Accidere in latino significa “cadere sopra”. Meloni è caduta sull’accisa, ma tranquilli: domani nessuno se ne ricorderà. L’importante è promettere, perchè la nostra politica è basata sull’imbonitura. Magari alla lunga cambia l’imbonitore, perchè quello di prima ne ha sparate troppe.

“Il cioccapiatti era così chiamato perchè quando lo si condiva nel piatto e quando lo si mangiava, scrocchiava (a Bologna cioccava). Il cioccapiatti è una specie di radicchio selvatico che è molto presente lungo gli argini del fiume Reno. Poi associato a persone bugiarde, inconcludenti, false ecc. in quanto sembra una verdura pregiata ma in realtà è amaro, duro ed una volta pulito non rimane nulla = persona con pochi contenuti. “

Treccani, voce tratta dal dialetto bolognese