L’Umanità tradita: perché non sono stati salvati?

L’ennesimo naufragio, una tragedia annunciata con 67 morti di cui tanti bambini, ha riempito di morte il nostro Paese e di ipocrisie e di propaganda i nostri governanti.

Il controllo delle frontiere significa non soccorrere una nave piena di bambini? Se stanno annegando sono immigrati clandestini o sono naufraghi?Naturalmente secondo il ministro Piantedosi la responsabilità è delle vittime, persone spericolate che mettono a rischio le vite dei loro bambini, invece di tenerli al sicuro nei lager turchi o libici, foraggiati dai governi italiani, o sotto le bombe in Siria o tra attentati e assurde imposizioni in Afganistan. O nel continente africano saccheggiato dal colonialismo, dalle multinazionali dove dal cacao al coltan tutto finisce nei Paesi ricchi, in cambio casomai di armi con cui funestare interi Paesi.

Sono questi i luoghi sicuri?

Caro ministro non si può fermare chi fugge dalla violenza, dalle guerre dall’oppressione, dalla schiavitù, dalla fame, dalla siccità.

Le politiche di chiusura hanno dimostrato di essere fallimentari, favoriscono solo il traffico di esseri umani.

Chiediamo con ancora più forza che:

• siano aperti canali legali e sicuri d’ingresso in Europa

• siano evacuati i campi di detenzione in Turchia come in Libia

• Italia ed Europa mettano in mare missioni di soccorso istituzionale

• le navi della flotta civile, delle ONG possano operare senza ostacoli e criminalizzazione.

In mare si muore. In mare si affoga. E, come recita una poesia,

Chi fa calare i veli dal cuore

In terra

Muore anche

Di impotenza

Per denunciare questi tragici accadimenti la Rete per la Pace di Ferrara organizza un flash mob per sabato 4 marzo alle ore 17.00 in Piazza Municipale e invita tutta la cittadinanza a partecipare.