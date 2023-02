Tre poesie inedite

“La poesia non è una forma di conoscenza ma di contatto. La parola poetica è detta per agire.”

(Alfredo Giuliani)

LE MADRI BENEDICONO

Questi volti seri

avvolti da teli termici

sono figli e figlie

Le loro madri

li hanno visti partire

soffrendo e sperando

col cuore spezzato

con una preghiera

con un talismano

una lunga via verso nord

poi il deserto

poi il mare

poi… le onde

alte, su questo guscio

aiuto, madre aiuto

giovani vecchie donne

a lavorare

a cucinare

con la mente a nord

il cuore lo dice

il cuore lo sa

se il pericolo è superato

aspettando

una chiamata

mamma sono a nord

figlia hai mangiato

dove dormi

ti rispettano

figlia….

Ringrazia chi ti accoglie

pregherò per loro

ringrazia per me

tua madre li benedice.

MASAHI

Un grosso crepaccio

ci costringe a

una sosta.

Erosione

il paesaggio muta

disegnato dall’acqua.

Dai cespugli emergono

bambini

piccoli, grandi, tanti,

sorridenti

osservano

gli estranei impacciati.

Arrivano anche le

madri

giovani, gioviali, gentili.

Il villaggio nascosto

lontano vicino

Masahi segnati

sul volto

vestiti colorati

pelle di mogano

sorriso di mandorla

un leggero imbarazzo

a posare insieme.

Universi paralleli

Umana diffidenza

qui i diversi

siamo noi.

TEMPO CICLICO

Il lago

è increspato,

si inchina

una coppia di cigni,

il vento scivola

veloce

freddo

corre nei vicoli,

investe i passanti.

E’ primavera.

L’eterno ciclo

si rinnova.

Il tempo,

umano bisogno,

inventa

tradizioni,

nell’illusione

di dominare

il flusso cosmico

con divine umane

epifanie.

Cecilia Bolzani è nata a Ravenna e si è laureata in Lettere presso l’Università di Ferrara, città dove vive ed insegna in un Istituto superiore. Da sempre ha sentito la scrittura come una necessità interiore e la poesia come un mezzo privilegiato per esprimere gli stati dell’anima e dare voce all’empatia per entrare in relazione ed interpretare il mondo.

Ogni suo verso nasce da emozioni provocate da luoghi, oggetti, eventi che le permettono di mettere a nudo la propria interiorità, evocare situazioni, impressioni che superano la dimensione personale e toccano il cuore per divenire linguaggio universale.

In questa rubrica, sono già state pubblicate altre poesie di Cecilia Bolzani il 9 dicembre 2021 e il 13 ottobre 2022.

