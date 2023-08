Giorgio Bassani, la sua arte, non è mai abbastanza celebrato. Il suo “Giardino” è arrivato perfino nelle scuole. Non “Gli occhiali d’oro” ovviamente, e poco o niente delle sue poesie. Si parla di lui come di un classico della letteratura italiana del secondo Novecento, molto meno del suo impegno civile e della sua ininterrotta militanza antifascista, da quando insegnava nella ‘scuola parallela’ della Sinagoga Spagnola di Ferrara fino agli ultimi anni della sua vita. La poesia che presentiamo su Periscopio – dura, ironica, molto politica – è poco conosciuta dal grande pubblico.

L’ho scelta perché mi piace molto. Perché ci racconta una faccia di Bassani rimasta un po’ in ombra. Per il suo taglio schiettamente autobiografico. E perché Bassani riferisce un’esperienza che abbiamo fatto in tanti. In fondo, è la vecchia favola del lupo che perde il pelo ma non il vizio, una parabola che vale in special modo per i fascisti di ieri ed ex fascisti di oggi. Sono diventati grandi, hanno cambiato partito e mestiere, hanno mutato modi e guardaroba, insomma, si sono dati una bella ripulita, ma se li guardi bene, se distilli qualche frase che ogni tanto gli scappa di bocca, li riconosci benissimo. Non c’è niente da fare, al cuor non si comanda e: da fascisti non ci si dimette mai.

Vale per chi ci governa come per chi presiede il Senato della Repubblica. Ma vale, anche oggi, per la meravigliosa città di Giorgio Bassani Chi ha abbastanza anni e un poco di memoria, ricorda uno splendido e fatiscente palazzo cinquecentesco in fondo a via Brasavola, vicino alle rovine di Sant’Andrea e alla scuola Dante. Ora è stato ristrutturato (un po’ male per la verità) ma negli anni Settanta del XX secolo entravi in un oscuro androne, facevi una rampa di scale, lì c’era il covo dei nuovi fascisti, la sede del Fronte della Gioventù e una fiorente scuola di arti marziali.

Da lì uscivano alcuni giovani intraprendenti e dediti a menar le mani. Tre soprattutto, tristemente famosi, amici inseparabili. Dei 3 picchiatori (anche io le ho prese da uno di loro in occasione di un processo per stupro, celebrato nel vecchio tribunale di via Garibaldi), dicevo… i tre compari hanno preso strade diverse, hanno anche litigato tra loro, uno è morto, un altro è diventato un politico importante. Sono cambiati. Sono invecchiati. Se però li guardi negli occhi, se fai attenzione ai gesti, a come muovono le mani, al tono della voce, alla vecchia prepotenza che vorrebbero nascondere ma che torna sempre fuori, li riconosci benissimo. Sono sempre loro, gli ex fascistoni di Ferrara.

Gli ex fascistoni di Ferrara

invecchiano

alcuni

di quelli che nel ’39

mostravano di non più ravvisarmi

traversano mi buttano

come a Geo le braccia al collo

gaffeurs incontenibili

sospirano eh voi

propongono

dopo la dolorosa

pacca sulla spalla mancina

l’agape casalinga

che al fine consenta alla monumentale mummy cattolica

d’estrazione bolognese o rovigotta

ai brucanti in tinello strabiondi

teen-agers incontaminati

di incontrarlo una buona volta

il già compagno di scuola talmente

bravo

il bravo

romanziere

il presidente…



Hanno l’aria di insinuare

nel mentre dài piantala

non lo vedi che sei tu quoque

mezzo morto?

E poi scusa – continuano

uguali identici ormai

all’ingegner Marcello

Rimini

al rabbino dottor Viterbo –

in che altro modo senza di

noi

avresti potuto metterle insieme

le tue balle con relativo

appoggio di grana eccetera? Dopo tutto

cazzo

potresti ben cominciare

a considerarci anche noi quasi dei mezzi…



Coraziali? Voi quoque? Dei quasi

mezzi cugini? No piano

Come cazzo si

fa?



Prima

cari

moriamo.



(Giorgio Bassani, 1973)