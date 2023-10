“Aepocalisse. La crisi ecologica come sfida” è l’iniziativa organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici di Unife per affrontare la questione ecologica da diversi punti di vista, dalla rassegna cinematografica al dibattito aperto.

Un ciclo di appuntamenti per raccontare lo sforzo di conoscere, comprendere e ripensare il proprio tempo e il proprio territorio. Per costruire un dialogo genuino, condiviso e duraturo tra sapere scientifico, sviluppo economico e società civile. Lo si farà chiamando in causa le multiformi prospettive che animano la ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici, e cercando di coinvolgere la comunità attraverso il linguaggio stimolante e universale del cinema.

Ogni appuntamento è articolato in due momenti. Il primo vede la proiezione di un documentario preceduta da una presentazione legata al macrotema “questione ecologica”. A partire dai temi sollevati dalla proiezione, il secondo momento è un approfondimento scientifico-interdisciplinare coinvolgendo le diverse competenze del Dipartimento di Studi Umanistici e alcune autorevoli voci esterne, prime fra tutte le associazioni che operano sul territorio.

Le giornate di studi abbinate alle proiezioni avranno carattere itinerante, ospitate in luoghi simbolici della città e del territorio.

L’evento fa parte della rassegna gratuita “Unife per il Public Engagement”.

PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI

8 novembre

h. 17.30

Cinema San Benedetto (via Don Tazzoli 11)

L’eterno ritorno al mito della caverna

22 novembre

h. 18.00

Palazzo Turchi di Bagno (Corso Ercole I d’Este 32)

L’epoca globalizzata del Wasteocene

7 dicembre

h. 18.00

Teatro Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13)

Formazione e futuro nelle terre fragili

Data e orario in via di definizione

Palazzo Bellini (Comacchio, via Agatopisto 5)

Nascita di un’epoca: l’antropocene come tappa storica o costruzione ideologica?

Data e orario in via di definizione

Aula Magna Istituto Comprensivo “De Pisis” (Viale Krasnodar 102)

COME PARTECIPARE

Tutti gli incontri e le proiezioni sono gratuiti. Registrazione all’ingresso.

PER SAPERNE DI PIU’

Riproduciamo un intervento di Guido Barbujani scritto nel 2012 per il Sole 24 ore