Топ 10 лучших онлайн казино: рейтинг 2024 года
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Топ-10 лучших интернет казино для азартных игроков – обзор, рейтинг, преимущества и недостатки
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Рейтинг лучших онлайн казино
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5. “Riobet” – онлайн казино с впечатляющим выбором игр и возможностью игры на виртуальные деньги для тех, кто хочет попробовать свою удачу бесплатно.
6. “Playfortuna” – игровой клуб с огромным ассортиментом слотов и быстрыми выплатами выигрышей.
7. “Mr Bit” – популярное онлайн казино с игровыми автоматами от ведущих провайдеров и удобным мобильным приложением.
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9. “Loki” – онлайн казино с игровыми автоматами и настольными играми, где можно получить щедрые бонусы и найти любимые игры.
10. “Crazy Fox” – игровой клуб, предлагающий кэшбэк без ограничений и удобную систему выплат.
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При составлении рейтинга 10 лучших казино онлайн эксперты учитывали множество факторов, таких как надежность и безопасность платформы, ассортимент игр, качество программного обеспечения, уровень обслуживания клиентов и быстроту выплат. Кроме того, они учитывали отзывы игроков, их личный опыт и впечатления от игры в различные топ онлайн казино.
Лучшие онлайн казино предлагают широкий выбор игр, включая популярные игровые автоматы, рулетку, блэкджек, покер и многое другое. Кроме того, многие из них предлагают бонусы и акции для новых игроков, а также программы лояльности для постоянных игроков. Это позволяет каждому найти подходящее онлайн казино на реальные деньги, соответствующее его предпочтениям и бюджету.
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10 лучших казино онлайн предлагают различные типы бонусов. Добро пожаловать бонус – это самый популярный вид бонуса, который начисляется новым игрокам во время регистрации на сайте онлайн казино. Это может быть небольшая сумма денег или бесплатные спины в слотах.
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Матч-бонус – это бонус, который игрок получает при пополнении игрового счета. Казино онлайн будет соответствовать вашему депозиту определенным процентом. Например, если вы пополняете счет на 1000 рублей и получаете 100% матч-бонус, то на ваш счет будут зачислены еще 1000 рублей.
На топ онлайн казино также часто проводятся различные акции. Турниры и лотереи – это отличный способ получить дополнительные бонусы и призы. Вы можете принять участие в турнире по игре вашего выбора и побороться за призовой фонд.
Также в онлайн казино могут проводиться ежедневные и еженедельные акции, где игроки могут получить бесплатные спины, возврат проигрышных средств и другие приятные бонусы.
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Ivan Fiorillo
PAESE REALE
di Piermaria Romani
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Caro lettore
Dopo molti mesi di pensieri, ripensamenti, idee luminose e amletici dubbi, quello che vi trovate sotto gli occhi è il Nuovo Periscopio. Molto, forse troppo ardito, colorato, anticonvenzionale, diverso da tutti gli altri media in circolazione, in edicola o sul web.
Se già frequentate queste pagine, se vi piace o almeno vi incuriosisce Periscopio, la sua nuova veste grafica e i nuovi contenuti vi faranno saltare di gioia. Non esiste in natura un quotidiano online con il coraggio e/o l’incoscienza di criticare e capovolgere l’impostazione classica di questo “il giornale” un’idea (geniale) nata 270 anni fa, ma che ha introdotto dei codici precisi rimasti quasi inalterati. Nemmeno la rivoluzione digitale, la democrazia informava, la nascita della Rete, l’esplosione dei social media, hanno cambiato di molto le testate giornalistiche, il loro ordine, la loro noia.
Tanto che qualcuno si è chiesto se ancora servono, se hanno ancora un ruolo e un senso i quotidiani. Arrivano sempre “dopo la notizia”, mettono tutti lo stesso titolo in prima pagina, seguono diligentemente il pensiero unico e il potente di turno, ricalcano in fotocopia le solite sezioni interne: politica interna, esteri, cronaca, economia, sport…. Anche le parole sembrano piene di polvere, perché il linguaggio giornalistico, invece di arricchirsi, si è impoverito. Il vocabolario dei quotidiani registra e riproduce quello del sottobosco politico e della chiacchiera televisiva, oppure insegue inutilmente la grande nuvola confusa del web.
Periscopio propone un nuovo modo di essere giornale, di fare informazione. di accostare Alto e Basso, di rapportarsi al proprio pubblico. Rompe compartimenti stagni delle sezioni tradizionali di quotidiani. Accoglie e dà riconosce uguale dignità a tutti i generi e tutti linguaggi: così in primo piano ci può essere una notizia, un commento, ma anche una poesia o una vignetta. Abbandona la rincorsa allo scoop, all’intervista esclusiva, alla firma illustre, proponendo quella che abbiamo chiamato “informazione verticale”: entrare cioè nelle “cose che accadono fuori e dentro di noi”, denunciare Il Vecchio che resiste e raccontare Il Nuovo che germoglia, stare dalla parte dei diritti e denunciare la diseguaglianza che cresce in Italia e nel mondo. .
Con il quotidiano di ieri, così si diceva, oggi ci si incarta il pesce. Non Periscopio, la sua “informazione verticale” non invecchia mai e dal nostro archivio di quasi 50.000 articoli (disponibile gratuitamente) si pescano continuamente contenuti utili per integrare le ultime notizie uscite. Non troverete mai, come succede in quasi tutti i quotidiani on line, le prime tre righe dell’articolo in chiaro… e una piccola tassa per poter leggere tutto il resto.
Sembra una frase retorica ma non lo è: “Periscopio è un giornale senza padrini e senza padroni”. Siamo orgogliosamente antifascisti, pacifisti, nonviolenti, femministi, ambientalisti. Crediamo nella Sinistra (anche se la Sinistra non crede più a se stessa), ma non apparteniamo a nessuna casa politica, non fiancheggiamo nessun partito e nessun leader. Anzi, diffidiamo dei leader e dei capipopolo, perfino degli eroi. Non ci piacciono i muri, quelli materiali come quelli immateriali, frutto del pregiudizio e dell’egoismo. Ci piace “il popolo” (quello scritto in Costituzione) e vorremmo cancellare “la nazione”, premessa di ogni guerra e di ogni violenza.
Periscopio è quindi un giornale popolare, non nazionalpopolare. Un quotidiano “generalista”, scritto per essere letto da tutti (“quelli che hanno letto milioni di libri o che non sanno nemmeno parlare” F. De Gregori), da tutti quelli che coltivano la curiosità, e non dalle elites, dai circoli degli addetti ai lavori, dagli intellettuali del vuoto e della chiacchiera.
Periscopio è proprietà di un azionariato diffuso e partecipato, garanzia di una gestitone collettiva e democratica del quotidiano. Si finanzia, quindi vive, grazie ai liberi contributi dei suoi lettori amici e sostenitori. Accetta e ospita sponsor ed inserzionisti solo socialmente, eticamente e culturalmente meritevoli.
Nato quasi otto anni fa con il nome Ferraraitalia già con una vocazione glocal, oggi il quotidiano è diventato: Periscopio naviga già in mare aperto, rivolgendosi a un pubblico nazionale e non solo. Non ci dimentichiamo però di Ferrara, la città che ospita la redazione e dove ogni giorno si fabbrica il giornale. e Ferraraitalia continua a vivere dentro Periscopio all’interno di una sezione speciale, una parte importante del tutto.
Oggi Periscopio ha oltre 320.000 lettori, ma vogliamo crescere e farsi conoscere. Dipenderà da chi lo scrive ma soprattutto da chi lo legge e lo condivide con chi ancora non lo conosce. Per una volta, stare nella stessa barca può essere una avventura affascinante. Buona navigazione a tutti.
Tutti i contenuti di Periscopio, salvo espressa indicazione, sono free. Possono essere liberamente stampati, diffusi e ripubblicati, indicando fonte, autore e data di pubblicazione su questo quotidiano.
Francesco Monini
direttore responsabile
Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it
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