Quand’è che tutto è andato storto? Perché ebrei e arabi hanno iniziato ad odiarsi?

E per caso colpa dell’Islam, o colpa dell’ebraismo? Improbabile, dato che per oltre 1300 anni, fin dalle origini dell’Islam, ebrei e musulmani hanno vissuto insieme in un’armonia culturale e religiosa senza precedenti in Palestina, Nord Africa e Spagna.

Tutto sembrava andare bene fino al XX secolo, poi è successo qualcosa. Da allora ebrei e arabi hanno iniziato a darsi addosso fino a giungere al limite estremo e terribile di questi giorni.

Basiliea, in Svizzera, ha avuto qualcosa a che fare con ciò che è iniziato ad andare storto.

Basilea fu la sede della prima conferenza sionista nel 1897.

Il sionismo era un movimento di risveglio nazionale ebraico nato con lo scopo di unire tutti gli ebrei in una patria nazionale, ma fino al 1897 nessuno sapeva dove fosse quella patria. Furono lanciate le proposte più strane, Uganda, Alaska, Madagascar, Etiopia.

A Basilea invece il movimento sionista decise un luogo idealmente e storicamente più rilevante: la Palestina.

E se le persone che già vivevano in Palestina non avessero voluto una patria nazionale ebraica nel loro paese? I sionisti avevano sin dall’inizio le idee chiare su questo problema.

Theodore Herzl, considerato il fondatore del sionismo, scrisse nel 1895: “Dovremo cercare di mandar via la popolazione povera oltre il confine”. Leo Motkin, uno dei pensatori sionisti più liberali scrisse: “La colonizzazione della Palestina deve procedere in due direzioni; edificare colonie ebraiche in Eretz Israel e ricollocare gli arabi in aree fuori dal paese.”. Chaim Weizmann, capo del congresso mondiale sionista e futuro presidente di Israele, dichiarò che i palestinesi sono come i “sassi della Giudea”, ostacoli da rimuovere su un terreno difficile”. E’ sorprendente quanto poco sia cambiato in Giudea da allora.

La popolazione ebraica giunse in questo paese e disse: questa è la nostra terra; non disse: questo è il nostro paese ma riconosciamo che c’è un altro popolo che vive qui. L’idea di Israele da allora fino ad oggi è che questa “terra senza popolo per un popolo senza terra” è il nostro paese dal Mar Mediterraneo al fiume Giordano ed è solo il nostro paese, non c’è nessun altro popolo che possa reclamare legittimamente alcun diritto sulle sue terre, ma solo pochi arabi che vivono qui e perciò se sei palestinese o chiudi il becco e vivi in una delle isolette che vi abbiamo lasciato per clemenza -non perchè ne avresti diritto- o te ne vai.

Alla fine del diciannovesimo secolo gli ebrei che vivevano in Palestina erano pochi, così il sionismo iniziò a promuovere in tutto il mondo l’emigrazione degli ebrei in Palestina. Nel vocabolario sionista questa viene chiamata Aliyah, cioè salita, salire su un posto più alto.

Molti ebrei pensarono che fosse un’idea folle e decisero di emigrare negli Stati Uniti, ma molti ebrei ci andarono per davvero in Palestina. I sionisti avevano lanciato l’operazione di comperare tutta la terra che poterono dai latifondisti palestinesi. Una volta impossessatisi della terra cacciarono tutti i palestinesi che ci vivevano e chiamarono questo processo “ebraicizzazione della terra” e “redenzione della terra”, termini che sono tuttora usati in Israele nelle politiche governative.

Poi nel 1917 le cose cambiarono: gli inglesi conquistarono la Palestina dai turchi e nello stesso anno legalizzarono l’idea di patria nazionale ebraica, con la Dichiarazione di Balfour: “His Majesty’s Governant view with favour the establishment in Palesine of a national home for the Jewis people, and will use their best endeavours to faciclitate the achievement of this object…”

Questa violazione del mandato britannico divenne un caso speciale che di fatto diede inizio al conflitto sionista-palestinese poiché non solo significava che la volontà della popolazione palestinese, composta al 90% da arabi, non sarebbe stata ascoltata, ma anche che l’indipendenza sarebbe stata data agli ebrei una volta emigrati in Palestina.

I palestinesi lanciarono due sollevazioni popolari contro gli ebrei e le politiche pro-sioniste del mandato britannico: la prima fu nel 1929 e costò la vita a centinaia di palestinesi ed ebrei.

La seconda, nel 1936, fu una guerra su piccola scala tra palestinesi e inglesi, appoggiati dai sionisti, che durò tre anni. Alla fine morirono circa cinquemila palestinesi.

Gli inglesi esiliarono tutti i leader palestinesi e smantellarono le unità paramilitari palestinesi. I palestinesi rimasero senza difesa e senza leadership.

Molti comandanti israeliani hanno studiato la reazione inglese alla rivolta palestinese del 1936-39, che divenne il manuale operativo su come reagire contro i palestinesi in caso di resistenza: molte delle atrocità che conosciamo e che vengono commesse come gravi violazioni dei diritti umani e civili in Palestina oggi, non furono inventate da ebrei ma dalle autorità mandatarie britanniche nella guerra contro i palestinesi del 1936-39.

Ad esempio, l’idea che per dare una lezione memorabile alla popolazione vengano demolite le abitazioni civili è un’invenzione sul campo degli ufficiali inglesi. Anche che si possa sparare alla gente senza avvertirla, arrestarla e condannarla senza processo, proviene dal repertorio anti-arabo inglese del 1936-39; gli israeliani hanno continuato ad applicare e ad aggiungere queste brutali idee nel proseguo dell’occupazione.

Poi, negli anni Quaranta, le carte cambiarono dopo alcuni provvedimenti degli inglesi pro-palestinesi: i sionisti risposero lanciando un’escalation di attacchi terroristici contro edifici e personale inglese. A causa dell’esplosione di una bomba nel quartier generale inglese di Gerusalemme, un’intera ala del King David Hotel, un palazzo di otto piani, è crollata al suolo: morirono 88 persone innocenti e buona parte dell’alto comando britannico fu spazzata via. L’obiettivo era di costringere gli inglesi ad andare via dalla Palestina. L’ideatore dell’attentato al King David Hotel Menachem Begin, così come il suo complice Yitzhak Shamir, diventeranno entrambi primi ministri di Israele. Terroristi o brutali capi militari che si trasformano in leader politici sono molto comuni nella storia della politica israeliana.

A questo punto gli inglesi ne ebbero abbastanza e trasferirono la questione della Palestina all’ONU.

Nell’estate del 1947 l’ONU inviò una commissione e questa raccomandò la spartizione.

I sionisti la accettarono, i palestinesi la rifiutarono ritenendola ingiusta poiché essi rappresentavano i due terzi della popolazione.

Ciononostante la risoluzione 292 di spartizione dell’ONU fu approvata prima della fine dell’anno dalla assemblea generale (29 novembre 1947 con 33 voti a favore, 13 contrari e 10 astenuti).

Riconosceva ufficialmente due Stati: gli ebrei possedevano il 5,8% della terra, ma nel piano di spartizione dell’ONU agli ebrei venne assegnato il 56% della terra, quasi dieci volte di più di quanta ne possedessero in realtà. I palestinesi si videro rubare metà della loro terra, la loro popolazione fu divisa in due, una metà viveva nello stato sionista come minoranza interna.

Perché l’ONU fu così palesemente pro-sionista? Non bisogna sottovalutare il potere del senso di colpa prodotto dall’Olocausto, l’ONU provò a compensare per la morte di milioni di ebrei nella seconda guerra mondiale, uccisi dai tedeschi, e decise che fossero i palestinesi a pagare per questo.

Tuttavia questa quantità di terra, più della metà dell’intera Palestina, non era ancora abbastanza per i sionisti. David Ben Gurion, leader del movimento sionista in Palestina, scrisse nel 1937: “Gli arabi se ne devono andare. Ma c’è bisogno del momento opportuno affinchè ciò accada. Qualcosa come una guerra”.

I palestinesi non volevano combattere i sionisti nè iniziare una guerra. Erano abituati da centinaia di anni a vivere sotto diverse dominazioni: egiziani, turchi, britannici e ora i sionisti.

Nel 1948 Ben Gurion disse ai dirigenti dell’Agenzia Ebraica: “Sono convinto che la maggior parte dei palestinesi accetti la spartizione come proprio destino e non credono che sia possibile superarla o rifiutarla. La maggioranza decisiva di essi non intende combatterci”.

Precedentemente,verso la fine del 1947 la leadership sionista si era riunita per elaborare il piano Dalet.

Il piano Dalet doveva rendere sicuri i confini di Israele attraverso la pulizia etnica, espulsione e distruzione di città, villaggi e quartieri urbani palestinesi. Il piano fu realizzato dalle forze armate sioniste che a marzo iniziarono ad attivarsi per assicurarsi il controllo delle aree assegnate a Israele secondo il piano di spartizione e appena ciò accadde molti arabi palestinesi iniziarono a fuggire, specialmente dopo il massacro di Deir Yassin, dove furono uccise tra le 100 e le 200 persone, l’Haganah, L’Irgun, la banda Stern, di cui faceva parte Yitzhak Shamir realizzarono un attacco congiunto a questo villaggio palestinese massacrando civili disarmati.

Subito dopo, per rappresaglia, i palestinesi uccisero settanta medici ebrei sulla strada per Gerusalemme e l’Haganah mandò in giro furgoni con altoparlanti, minacciando altri massacri come Deir Yassin se gli arabi non se ne fossero andati.

Tra il 30 marzo 1947 e il 15 maggio 1948, 200 villaggi furono occupati e i loro abitanti espulsi. In alcuni villaggi come Ein al Zeitun furono perpetrati orribili massacri. La città di Tiberiade, Haifa, Sabad, Jaffa e Acri finirono in mano sionista, di conseguenza più di 250.000 palestinesi furono espulsi. Tutto ciò accadde prima ancora che iniziasse la guerra del 1948, prima ancora che un solo soldato arabo regolare mettesse piede in Palestina. E’ importante tener presente che in quel tempo gli Inglesi avevano quasi 70.000 soldati in Palestina con un mandato, che scadeva il 15 maggio 1948, che imponeva loro di mantenere legge e ordine e di proteggere i civili, che fallì miseramente. Mentre la pulizia etnica dei palestinesi continuava, i sionisti erano impegnati ad annunciare al mondo che il secondo olocausto era imminente, che gli ebrei stavano per essere invasi e buttati a mare. Allo stesso tempo nel febbraio 1948, Ben Gurion scriveva al suo ministro degli esteri:” Saremo in grado non solo di estendere i nostri confini, ma di prendere possesso della Palestina per intero. Non ho dubbi su questo. Possiamo fronteggiare tutte le forze arabe”. Fiduciosi nella propia vittoria, i sionisti dichiararono l’indipendenza il 14 maggio 1948 e Ben Gurion divenne il primo Primo Ministro. Il giorno dopo sette paesi arabi dichiararono guerra a Israele, motivando in una dichiarazione pubblica le loro ragioni. All’inizio della guerra del 1948 le forze arabe contavano 22.000 combattenti. I sionisti 40.000. I Giordani avevano un esercito che era quasi alla pari, ma re Abdallh decise di non intervenire nell’offensiva, limitandosi a difendere Gerusalemme e la CisGiordania che voleva annettere alla Giordania e si impegnò in una sorta di patto di non aggressione. Uno dei miti di questo periodo è che ci fosse la piccola, nenonata Israele in una situazione di guerra simile a quella di Davide contro Golia e che l’eroismo dei sionisti stesse sovvertendo i pronostici. Ma Israele aveva più truppe dei paesi arabi Egitto, Siria, Iraq, Arabia Saudita che tentarono l’invasione con piccole armate scoordinate tra loro e non doveva preoccuparsi di essere attaccata alle spalle dai giordani. Mentre la guerra continuava, i sionisti aumentavano le loro operazioni di pulizia etnica: gli abitanti dei villaggi furono espulsi in massa e in molti luoghi ci furono massacri. I villaggi di Hula, Saliah e Bassa furono solo alcuni di quelli che soffrirono queste atrocità durante il 1948. Quando le truppe sioniste occupavano i villaggi che avevano resistito, riunivano tutti gli uomini secondo le liste fornite dal servizio di intelligence e a scelta del comandante locale potevano essere fucilati o deportati. Le maggiori espulsioni e massacri avvennero nelle città di Lidda e Ramla dove furono espulse 50.000 abitanti in un solo giorno, 426 tra uomini, donne e bambini furono uccisi. Il generale al comando dell’occupazione e dell’espulsione da Lidda-Ramla era Yitzhak Rabin che diventerà successivamente primo ministro di israele per due mandati. Nel 1948 il Chicago Sunday Times scriveva a proposito delle tattiche israeliane: ” Praticamente qualsiasi cosa sulla loro strada è morta. Corpi crivellati giacevano ai lati delle strade”. Scrisse il New York Herald Tribune: “I corpi di uomini, donne e anche bambini erano sparsi in giro nella scia di una spietata e brutale offensiva”.Il London Economist riportò:” I profughi arabi furono sistematicamente ripuliti di tutti i loro averi…e poi spediti sul loro cammino verso la frontiera”. L’esercito arabo riuscì ad occupare per alcuni giorni diversi insedimenti ebraiciperiferici e ad attaccare con successo alcuni convogli armati, ma senza alcuna sorpresa la vittoria finale fu dei sionisti che alla fine conquistarono l’80% della Palestina, rasero al suolo 531 villaggi, 11 città e quartieri urbani. Circa 750.000 palestinesi subirono la pulizia etnica dovendo fuggire dalle proprie case e dalla propria patria per salvarsi la vita. Tuttavia la pulizia etnica non finì nel 1948. Cambiò solo il ritmo: nel 1967, con la guerra dei 6 giorni Israele conquistò ciò che restava della Palestina, della CisGiordania e della striscia di Gaza. In tal modo anche il rimanente 20% della Palestina e ogni individuo palestinese era posto sotto il controllo militare sionista. Fu l’intero arco del governo, da destra a sinistra, a prendere le tre più importanti decisioni sul futuro della Cisgiordania e della striscia di Gaza, il 19 giugno 1967. La prima decisione fu che a differenza del 1948 il governo israeliano non decise un’altra generale espulsione di massa dei palestinesi, ma operò per località secondo le considerazioni strategiche dell’esercito che voleva ridimensionare il numero di palestinesi sotto il suo controllo. Quindi la prima decisione fu di non continuare la pulizia etnica della Palestina nello stesso modo con cui fu commessa nel 1948. La seconda decisione fu che, a differenza della penisola del Sinai e delle alture del Golan, anch’esse occupate, a differenza di questi due territori che il governo israeliano riconobbe all’epoca come appartenenti a Egitto e Siria, la Cisgiordania e la striscia di Gaza sarebbero state parte di Israele, per sempre. Per tenere questi territori come parte di Israele senza espellere la gente si giunse alla terza decisione che fu di creare una mega prigione dentro la quale chiudere un milione e mezzo di profughi di guerra. Sotto la protezione dell’esercito e con gli aiuti governativi, si iniziarono a costruire insediamenti israeliani in Cisgiordania e nella striscia di Gaza allo scopo di isolare i centri abitati palestinesi e di impedire la sopravvivenza di uno stato sovrano, con la confisca delle terre, delle sorgenti d’acqua, con i muri di separazione, con i chek point militari, con le strade per soli ebrei. Ci sono quattro elementi sul terreno che hanno creato il bantustan odierno: le prime sono le aree A e B, quelle riservate ai palestinesi, frammentate in modo da essere isolate da blocchi di colonie e percorse da corridoi israeliani che lasciano ai palestinesi soltanto un 10% di minuscole isole. Poi le infrastrutture, come reti idriche, reti elettriche, reti stradali, create per collegare fisicamente le colonie alle aree metropolitane di Israele e disgregare i territori palestinesi in un bantustan invivibile e ingovernabile. E infine quelle che Israele definisce linee di demarcazione, anche se si tratta di massiccie recinzioni e veri e propri muri invalicabili che segregano in prigionia e isolano tra loro centinaia di migliaia di palestinesi dalla loro terra, dalla loro acqua. I palestinesi si ribellarono contro l’oppressione imposta dall’esercito israeliano, gli omicidi extragiudiziali, la dentenzione di massa, le demolizioni delle case e la confisca di terre, in due sollevazioni popolari. La prima Intifada iniziò nel 1987 e finì nel 1993 con oltre 1100 morti, oltre a un numero imprecisabile di feriti, prigionieri, espulsi…e venne repressa con tale brutalità che l’ONU condannò Israele per violazione della convenzione di Ginevra e riuscì a portare il caso della resistenza palestinese all’attenzione del mondo. Ma accanto alla sollevazione popolare e alla nascita di organizzazioni armate che rivolgevano la loro lotta contro l’esercito di occupazione israeliano, attentatori suicidi entravano in Israele e si facevano esplodere in luoghi pubblici e in autobus pieni di persone. La seconda intifada iniziò nel 2000 e continua fino ad oggi. Mentre infuriava, in CisGiordania e a Gaza si sono svolte elezioni democratiche. Frustrati dal loro governo corrotto e inattivo presieduto dagli esponenti dell’OLP Organizzazione perla Liberazione della Palestina del Presidente Yasser Arafat, una larga maggioranza di palestinesi votarono per il partito fondamentalista radicale Hamas e immediatamente la vittoria elettorale di Hamas fu usata da Israele per imporre un embargo economico mondiale contro i palestinesi. Nello stesso periodo 10000 coloni ebrei furono evacuati dalla Striscia di Gaza che fu chiusa ermeticamente e trasformata nella più grande prigione del mondo. Israele controlla tutti gli accessi a Gaza, via terra, via aria e via mare e impedisce regolarmente le forniture di acqua, cibo ed energia verso la striscia per punire la popolazione civile composta da profughi e da figli/e di profughi di guerra.

In risposta al succedersi di continue operazioni militari effettuate con il dispiego delle armi tecnologicamente più avanzate come i cacciabombardieri F16 e gli elicotteri Apache e i droni militari di cui Israele è leader nella produzione mondiale, dall’interno della Striscia di Gaza i palestinesi lanciano razzi artigianali Qassam verso gli insediamenti israeliani e le città più prossime alla linea di confine.

L’elite politica e militare di Israele dal 1967 al 2008 non ha mai mutato la sua decisione strategica sui territori occupati: queste aree non possono essere annesse a israele pertanto i palestinesi possono al massimo stare in una situazione di prigione a cielo aperto, che possono anche chiamare stato o Autorità Nazionale Palestinese purchè accettino il controllo totale delle loro vite da parte di Israele attraverso una burocrazia che regoli ogni aspetto della loro esistenza, dove ciò che conta è il collaborazionismo per avere in cambio il permesso di lavorare, di studiare, di curarsi, di andare da un villaggio all’altro, o all’estero. Questa formula fu già decisa nel 1967 al contrario di ciò che sentiamo affermare oggi, cioè che sono misure prese da Israele per contrastare violenze ed attacchi terroristici palestinesi e garantire l’incolumità e la sicurezza ai suoi cittadini. Risulta incredibile come i documenti storici più diffusi tentino di dimostrare come queste azioni israeliane furono decisioni israeliane alle quali i palestinesi reagirono con rappresaglie e non il contrario, incluso il muro di separazione, o muro dell’apartheid, già deciso nel 1967. Il muro non fu costruito come reazione agli attentati suicidi ma come conseguenza naturale della mega prigione che è divenuto tutto il territorio israeliano. Quando cioè fu chiaro che i palestinesi non erano per niente disposti a vivere in mega prigioni, la politica israeliana perfezionò e completò il concetto stesso di prigione, rendendola un supercarcere di massima sicurezza. Oggi Israele continua a rubare terra palestinese per costruire sempre più colonie e il muro di sicurezza costruito da Israele serve a questo, dato che include una larga fascia di terra tra le più fertili della Cisgiordania; 3 milioni e mezzo di palestinesi vivono in uno stato di prigionia privati di ogni diritto umano di base; Israele sequestra e imprigiona decine di migliaia di palestinesi nelle carceri israeliane e quasi ogni giorno vengono impunemente e indiscriminatamente uccisi uomini, donne, anziani e bambini. Lo stato israeliano con la sua ideologia sionista non si fermerà finchè l’ultimo palestinese che vive in Palestina non sarà espulso, imprigionato o ucciso. I palestinesi che vivono in Israele sono trattati come cittadini di seconda classe, esclusi dalla società e sottoposti a politiche razziste. Non c’è vera opposizione al sionismo in Israele. Ci sono solo piccoli gruppi di pacifisti e di obiettori di coscienza ignorati e boicottati dal governo israeliano.

In questo contesto è difficile comprendere quanto sia positivo l’impatto di queste organizzazioni pacifiste e di sinistra poichè la loro stessa esistenza convince la maggior parte degli israeliani e del resto del mondo che israele è uno stato aperto, libero e democratico. La discussione di cui si ha davvero un disperato bisogno sul destino dei palestinesi, semplicemente non esiste. Inoltre solo una minima parte di civili israeliani ha avuto o intrattiene rapporti diretti con i palestinesi dei territori. Tutti i partiti al parlamento israeliano da destra a sinistra, sono sionisti. Nella società israeliana e sempre di più anche nel resto del mondo chiunque ponga la questione dell’occupazione della Palestina, la catastrofe che il sionismo ha provocato ai palestinesi, e alle durissime condizioni di vita dei suoi stessi cittadini e cittadine, soldati e soldatesse, viene ostracizzato, ridotto al silenzio, definito antisemita o, se ebreo, un ebreo che odia sè stesso e gli altri ebrei.

Attivisti di ogni tipo e di ogni luogo che sostengono la cultura della pace e l’affermazione della giustizia e l’antimilitarismo dovrebbero porsi alcune domande scomode sulla reale efficacia delle proprie azioni e prese di posizione. Ci sono due realtà politiche da affrontare: la prima è che Israele non ha e non avrà mai interesse alla pace in nessuno dei termini che la gran parte dei palestinesi e dei musulmani accetterebbero. La seconda è che i governi delle maggiori potenze occidentali non useranno mai la loro influenza per richiamare lo stato israeliano a rispondere dei suoi crimini a meno che non siano spinti a farlo da un’opinione pubblica meglio informata e da manifestazioni democratiche, attive e solidali nei confronti di entrambe le popolazioni civili.

Il problema di tutto il mondo giudaico-cristiano è che i cittadini di queste nazioni non sono generalmente troppo poco informati, ma soprattutto fortemente disinformati, condizionati, sottoposti ad una sorta di lavaggio del cervello che li costringe ad accettare una narrazione della storia che riguarda la Questione Israelo-Palestinese semplicemente non vera.

Ciò accade perché i media più diffusi e quasi tutti i politici sono terrorizzati dall’accusare il sionismo, per cui per spingere i governi a muoversi per far cessare il conflitto in Palestina e per far sì che i cittadini abbiano gli strumenti per partecipare a un dibattito onesto, per dare modo alla democrazia di agire in favore della giustizia e per la pace, è indispensabile un prerequisito indispensabile, cioè la liberazione dei cittadini occidentali dal terrorismo propagandistico del sionismo sul quale è costruita la prima bozza della storia giudaico-cristiana.

La buona notizia è che ora ci sono gli strumenti che rendono possibile questa liberazione, ci sono libri scritti da eminenti storici israeliani che mostrano l’insensata propaganda della versione sionista della storia, i cui punti centrali sono che non ci sarebbe stata alcuna pulizia etnica e nessun genocidio dei palestinesi; che la fragile, piccola Israele ha vissuto col pericolo di essere distrutta; che Israele non ha interlocutori arabi e palestinesi per la conquista della pace.

L’esistenza di Israele non è mai stata in pericolo e questa affermazione dei sionisti è stata la principale scusa di Israele per giustificarsi presentando le sue aggressioni come autodifesa e mostrandosi come la vittima quando in realtà era ed è l’oppressore e il carnefice.

Quanto al razzismo non c’è differenza tra il Sudafrica dell’apartheid e l’Israele del sionismo.

I sionisti però hanno a disposizione l’arma strategic più potente, che il Sudafrica dell’apartheid non aveva: si chiama Olocausto.

L’Olocausto permette ai sionisti di manipolare l’opinione pubblica mondiale e di stroncare sul nascere ogni possibile discussione, dimostrando di rappresentare la loro maggiore risorsa.

Oggi essere antisionisti è visto come essere antisemiti ed essere antisemita può mandarti in carcere anche in Europa.

Tutto ciò avviene davanti ai nostri occhi e Israele continua a farla franca, come può accadere?

Questo è uno dei principali temi di riflessione

Il Sudafrica non ce l’ha fatta, oggi tutti criticano la Cina, l’Iran, l’Afghanistan per l’oppressione. Come fa Israele a continuare ad incrementare e imporre la credibilità del proprio modello di violenza genocida ipermilitarista come una forma di democrazia, addirittura l’unica presente nell’area mediorientale?

Uno dei motivi principali è certamente la credibilità che l’apartheid in Sudafrica non ha mai avuto, cioè l’idea che Israele sia lo stato degli ebrei, la propria legittima Terra Promessa. Ma il motivo principale rimane legato alla speculazione sul senso di colpa del mondo non ebreo, e in particolare dell’Europa, per l’Olocausto.

Il sionismo ne continua a fare un uso politico molto efficace che intimidisce i non ebrei e chiude ogni discussioni.

La cosa triste è che i milioni di ebrei morti per una ideologia criminale fascista e razzista sono cinicamente usati oggi per giustificare e supportare un’altra ideologia criminale, fascista e razzista.

Gli errori della storia producono altri errori.

Gli orrori prodotti dall’uomo producono altri orrori.

In copertina: BANKSY Visit Palestine