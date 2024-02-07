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Заполните все необходимые поля в форме регистрации, указав ваше имя, фамилию, дату рождения, электронную почту и придумайте надежный пароль.

Выберите валюту аккаунта и прочитайте и примите правила пользования сервисом.

Нажмите кнопку “Регистрация”, чтобы завершить процесс.

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