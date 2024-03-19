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В форме регистрации вам потребуется указать следующую информацию:

Имя

Введите ваше имя

Фамилия

Введите вашу фамилию

Электронная почта

Укажите вашу действующую электронную почту

Пароль

Придумайте надежный пароль для вашей учетной записи

Телефон

Введите ваш номер телефона

После заполнения всех полей, нажмите кнопку “Зарегистрироваться”. В течение нескольких секунд ваша учетная запись будет создана и вы сможете войти на сайт, используя указанный вами пароль.

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