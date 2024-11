“Se una scimmia accumulasse più banane di quante ne possa mai mangiare, mentre la maggior parte delle altre scimmie muore di fame, gli scienziati cercherebbero di capire cosa c’è di sbagliato; quando lo fanno gli esseri umani, li mettiamo in copertina su Forbes.” Emir Sader In realtà non è possibile stabilire con certezza l’autore originario di questa frase, che circola come un serpente collettivo attraverso i social, al punto che la fonte può essere considerata ormai una sorta di intelligenza collettiva del web: non artificiale, tuttavia, perché la sfumatura arguta è riconducibile solo all’intelligenza umana, almeno per adesso.

E’ avvocato, ma ha fatto il bancario per avere uno stipendio. Fa il sindacalista per colpa di Lama, Trentin e Berlinguer. Scrive romanzi sui rapporti umani per vedere se dal letame nascono i fiori.